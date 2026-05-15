Par de mujeres parten al más allá en el Hospital Lenín Fonseca

Agobiadas por enfermedades que padecían desde hace mucho tiempo, dos mujeres perdieron la batalla por la vida en la sala de cuidados intensivos del hospital Antonio Lenin Fonseca.

Entre las fallecidas está Marileth Pavón Sánchez, de 52 años, originaria de la comunidad las Breñas, municipio de Nandaime, departamento de Granada.

También dejo su último aliento de vida en el hospital Lenin Fonseca, Johana Patricia Acuña Martínez, de 51 años, originaria de Managua.

Ambos cuerpos fueron retirados por sus familiares para ser velados y darles cristiana sepultura.

