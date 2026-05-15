Conductor de camioneta manda al hospital a motociclista tras realizar giro indebido

Con lesiones de consideración resultó anoche el motociclista Miguel Pérez, de 22 años, al ser atropellado por una camioneta en la intersección de la Óptica Nicaragüense, en Managua.

Cazadores de noticias informaron que Miguel circulaba de sur a norte cuando el conductor de la camioneta que se desplazaba en sentido contrario realizó un giro hacia la izquierda de forma repentina, invadiéndole el carril y provocando el fuerte encontronazo.

Técnicos en emergencias de los Bomberos llevaron a Miguel Pérez a un centro asistencial, en tanto el conductor de la camioneta de identidad desconocida, fue retenido por la Policía.

En otro accidente, José Altamirano, de 38 años, resultó con golpes en distintas partes del cuerpo, luego que el camioncito que conducía terminó volcado, al ser impactado por un vehículo en los semáforos de la Cancillería, en Managua.

Cazadores de noticias informaron que el camioncito circulaba de Oeste a Este, cuando presuntamente el conductor del automóvil, que se desplazaba de sur a norte, irrespetó el alto provocando la fuerte colisión.

Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que el camioncito perdió estabilidad y terminó volcado sobre la vía.

Agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad de ambos conductores en el accidente.

