Camioneta robada a rentadora de vehículos en Chontales es localizada en Costa Rica

Oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica recuperaron una camioneta Toyota Land Cruiser doble cabina que fue robada a una empresa que alquila vehículos en Juigalpa, Chontales.

Las autoridades lograron hacer el recupere en la zona fronteriza de El Delirio, en San José de Upala, luego de recibir información del posible ingreso de dos vehículos, uno con placas ticas y otro con matrícula nicaragüense que ingresó por un punto ciego de la frontera norte de Costa Rica.

En el operativo las autoridades ticas arrestaron a dos nicaragüenses, de apellidos Solís y Ortega, así como un tico de apellido Ramírez, este último con un amplio historial delictivo.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Upala, donde a pesar de sus antecedentes delictivos y estar involucrado en el robo de la camioneta, Ramírez fue dejado en libertad.

En tanto el caso quedó bajo la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control Fiscal, quienes luego del proceso legal devolverán la camioneta a su dueño en Nicaragua.

