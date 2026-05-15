Por negar el último trago capitalino es agredido con un pico de botella

Con una herida en el hombro derecho ingresó al hospital Manolo Morales Peralta, Jorge Nelson Ugarte, de 26 años, tras ser agredido con un pico de botella, por un sujeto que se arrechó porque le negó un pinche trago de licor.

Según conocidos, Jorge había comprado la pachita de guaro y le dijo a su pofi que el último trago se lo echaría él, lo que puso furioso al sujeto quien luego de discutir, quebró una botella y lo agredió.

Al hospital Manolo Morales también fue llevado Lázaro Eusebio Ponce Torres, de 41 años, quien resultó con un golpe en el ojo derecho y otras partes del cuerpo al accidentarse en moto en la Colonia 14 de septiembre.

A ese mismo centro asistencial ingresó Larry Enoc Parrales Bello, de 31 años, quien sufrió un trauma craneal leve, golpes y escoriaciones, al caerse de una motocicleta en el kilómetro 13 y medio de la carretera Managua – Masaya.

