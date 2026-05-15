Joven pierde la vida al impactar moto en que viajaba contra valla en Tipitapa

De forma instantánea murió Iván Antonio Acevedo de 21 años, debido al trauma craneal severo que sufrió al impactar la motocicleta en que viajaba como pasajero contra una valla de concreto en ciudadela San Martín del municipio de Tipitapa, la tarde de este viernes.

El joven Iván viajaba de acompañante en la motocicleta placa CZ 96-21 conducida por William Antonio Calero de 33 años, quien perdió el control, supuestamente, al realizar una maniobra de aventajamiento, se salió de la vía e impactó contra la valla.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para indagar a fondo el caso, en tanto, el cuerpo de Iván fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinas las causas exactas de su deceso.