EE.UU.: pinolero fallece en accidente de tránsito mientras trabajaba como repartidor

El nicaragüense Daniel Ezequiel Méndez Gómez falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Miami, Florida, Estados Unidos, el pasado miércoles 6 de mayo.

El nicaragüense Daniel Ezequiel Méndez Gómez

Según su hermana, Hellen Méndez Gómez, Daniel sufrió un accidente de moto mientras realizaba entregas de pedidos para la plataforma DoorDash.

El trágico hecho ocurrió entre las 3:40 y 4:00 de la tarde, cuando el pinolero se vio involucrado en un accidente con otro vehículo.

Las autoridades informaron que el caso no ha sido cerrado, indicando que Daniel era conductor de aplicación y al momento del hecho se ganaba la vida como repartidor.

El cuerpo de Méndez Gómez está desde hace siete días en una morgue mientras sus familiares luchan por reunir los fondos para trasladarlo a Managua, donde lo esperan su mamá, su esposa, hijas y otros familiares.

La familia hizo un llamado a las personas de buen corazón para colaborar económicamente con los gastos de repatriación. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será de gran bendición para esta familia que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida.

En Nicaragua pueden colaborar en dólares a la cuenta Lafise a nombre de Arelys Gómez 130252778 y en córdobas a la cuenta Lafise a nombre de Josseline Lorente 134009559.

