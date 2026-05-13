Hombre es lanzado como saco de papas de un bus cerca de semáforos del barrio La Fuente
Inconsciente quedó tirado sobre el pavimento Hidalgo Antonio Alemán de 31 años, supuestamente, después de ser lanzado de un bus que cubre la ruta Managua-Rivas, la noche de este miércoles.
El incidente se registró de los semáforos del barrio La Fuente, una cuadra arriba, en el distrito V de Managua.
Testigos oculares, dijeron a nuestro cazador de noticias José Dávila, que el bus detuvo su marcha cerca de los semáforos, tiraron al hombre y arrancaron. “Al parecer lo bolsearon y dejaron ahí…al parecer anda bolo ese muchacho”, aseguró el poblador.
En uno de los bolsillos de su pantalón Hidalgo, portaba el boleto de pago del bus, y su cédula de identidad que indica como dirección de habitación la colonia Nicarao. El hombre fue trasladado por Cruz Blanca al hospital Manolo Morales.
Mientras, agentes de la Policía Nacional investigan a fondo el caso.