Falleció en Estelí el destacado abogado e ingeniero Ricardo Espinoza

Ayer jueves, la comunidad de Estelí recibió con pesar la noticia del fallecimiento del reconocido abogado e ingeniero agrónomo Ricardo Espinoza.

Sus restos fueron trasladados hacia el municipio de San Juan de Limay, donde familiares y amigos le brindan el último adiós en sus honras fúnebres.

El profesional se destacó a lo largo de su vida por su carácter educado, amistoso y un alto nivel de profesionalismo.

Estas cualidades le permitieron desempeñarse con éxito en importantes instituciones como PROLACSA y la Asociación de Ganaderos de Estelí, logrando equilibrar su carrera técnica y legal con su pasión por las labores de la ganadería.

Colegas y amigos, entre ellos Roger Moncada Rivera, recordaron a Espinoza como un hombre de gran elocuencia que irradiaba talento en cada intervención.

Moncada destacó que el ahora fallecido perteneció a una generación dorada de profesionales y subrayó que «cada hombre construye su propio yo», resaltando la huella imborrable que dejó en quienes le conocieron.

La población envió sus muestras de condolencias y solidaridad a la doctora Blanca Sobeyda Espinoza, Presidenta del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias, así como a todos sus seres queridos ante esta irreparable pérdida.