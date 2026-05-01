Universidades del Pueblo Presidente culminan del año académico 2026

Con un alto sentido de protagonismo y compromiso, las Universidades Pueblo-Presidente han concluido con éxito el ciclo de conferencias magistrales enmarcadas en las Lecciones Inaugurales del Año Académico 2026.

Universidades Pueblo-Presidente: Éxito Lecciones 2026

Estos espacios de reflexión y formación, desarrollados del 27 al 30 de abril, tuvieron como objetivo principal fortalecer el pensamiento crítico, la identidad nacional y la construcción de un futuro digno para las familias nicaragüenses.

Durante esta jornada, diputados, diputadas y miembros del Gabinete de Gobierno compartieron con las comunidades educativas los avances alcanzados durante 19 años de gestión gubernamental.

Las ponencias iniciaron el 27 de abril en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) con la intervención del Cro. Edward Jackson, Presidente Ejecutivo del INPESCA, quien abordó los logros regionales bajo el modelo de Pueblo Presidente.

Posteriormente, el 28 de abril en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la Ministra de la Juventud, Cra. Darling Hernández, expuso sobre el rol de la juventud en la construcción de un futuro victorioso.

La programación continuó el 29 de abril en la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, donde el Ministro del MARENA, Cro. Javier Gutiérrez, dictó una ponencia sobre el medio ambiente y el cambio climático en Nicaragua.

Finalmente, el 30 de abril, el ciclo cerró en la Universidad Nacional Comandante Padre Gaspar García Laviana con la participación del Cro. Carlos Emilio López, Diputado de la Asamblea Nacional, quien profundizó en los 19 años de restitución de derechos del pueblo nicaragüense.

Con la finalización de estas conferencias en las 12 Universidades Pueblo Presidente, el sistema educativo superior reafirma su compromiso con una formación de calidad y pertinente.

Este esfuerzo conjunto busca dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y conciencia social que estén directamente al servicio del pueblo y contribuyan al desarrollo humano integral de Nicaragua.

