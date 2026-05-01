Joven de la Diversidad Sexual se quita la vida en Masaya

La joven de apellidos Salinas López, miembro de la diversidad sexual acabó con su existencia por la vía de la asfixia mecánica por supuestos problemas pasionales en la comarca La Poma de la ciudad de Masaya.

La tragedia ocurrió la noche de este jueves en la vivienda de su progenitor. Su cuerpo fue encontrado por familiares que enseguida alertaron a las autoridades policiales.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera extraoficial que la joven desde hace meses tenía problemas con su pareja, motivos que la llevaron a salir por la puerta falsa, causando un gran dolor a sus seres queridos.

