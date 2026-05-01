Trabajador es fulminado por potente infarto mientras excavaba zanja en Tipitapa

El obrero Gonzalo Torrez, de 48 años, murió la tarde de ayer en la Clínica Monte España, de Tipitapa, a causa de un fulminante infarto.

El trabajador sufrió el problema cardiaco mientras trabajaba en la excavación de una zanja para la instalación de tuberías de aguas negras.

Cazadores de noticias informaron que don Gonzalo estaba en plena labor cuando se desvaneció en la zanja que estaba abriendo.

A pesar de que fue auxiliado y llevado a la clínica, los médicos lo declararon sin vida, luego de ver que no respondió a técnicas de reanimación.

Se presume que estar en la pesada labor bajo el intenso sol y el bochorno le provocaron un golpe de calor que derivó en el fulminante infarto.