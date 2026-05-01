Incendio en vivienda deja 9 personas en la calle en Jinotepe

Convertida en escombros quedó la vivienda de don Miguel Francisco Palacios Guadamuz, de 63 años, al incendiarse la tarde de ayer jueves en el barrio La Competencia, ubicada en Jinotepe, Carazo.

Jinotepe: Incendio deja casa en escombros; 9 pierden todo

En la vivienda habitaban nueve personas, de ellas 5 adultos y 4 niños, quienes perdieron todas sus pertenencias.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que investigan las causas que originaron las llamas.

Autoridades de la Alcaldía Sandinista de Jinotepe brindan acompañamiento solidario a la familia afectada.



