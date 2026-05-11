Borracho causa la muerte de joven motociclista en Jinotega

El motociclista Darwin José Rizo Flores, de 19 años, falleció de forma casi inmediata al ser colisionado frontalmente por un motorizado borracho.

El lamentable hecho ocurrió del puente 100 metros al Oeste, en la comunidad La Paz del Tuma, en el municipio de Jinotega, la tarde de ayer domingo.

Testigos dijeron que Darwin Rizo circulaba sobrio en su preferencia en una moto sin placa cuando Felipe Bello Chavarría, de 40 años, le invadió el carril.

Bello Chavarría se movilizaba ebrio en una moto marca Serpento color rojo placa JI 55-573 cuando chocó a Darwin, causándole la muerte.