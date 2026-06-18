Alcaldía de Acoyapa resguarda 16 semovientes encontrados en la carretera

Las autoridades de la Alcaldía Municipal de Acoyapa, en Chontales, procedieron al resguardo de 16 semovientes que deambulaban de manera peligrosa sobre la carretera, específicamente entre los kilómetros 169 y 171 del tramo que comunica Juigalpa con Río San Juan.

Ganado suelto en Acoyapa termina en rastro municipal

Con el fin de garantizar la seguridad vial, los animales fueron trasladados de inmediato al rastro municipal.

En esas instalaciones permanecerán bajo custodia temporal mientras se logra identificar a los propietarios y se aplican las sanciones y medidas administrativas correspondientes, de estricto cumplimiento con las ordenanzas municipales vigentes.

Ante esta situación, la municipalidad de Acoyapa hizo un llamado enérgico a los dueños de ganado a mantener un control estricto sobre sus animales y evitar que permanezcan en las vías públicas.

El objetivo primordial de estas acciones es proteger la vida de los conductores, pasajeros y peatones que circulan a diario por esta importante ruta.