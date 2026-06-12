Dueño de flota de taxis es encontrado sin vida en su casa en El Rosario, Carazo

Dentro de un cuarto de su casa fue encontrado muerto la mañana de este viernes el transportista Ronaldo Calderón Carmona, de 65 años.

Muere hombre en El Rosario, Carazo hoy

El hecho ocurrió en la entrada al barrio Luis Vanegas, en el municipio de El Rosario, departamento de Carazo.

Don Ronaldo era dueño de una flota de taxis y el hallazgo fue hecho por cadetes que llegaron a recibir los autos e iniciar sus labores en Carazo.

Al ver que no abría y tras constantes llamados, los taxistas decidieron saltar el muro y forzar la puerta de su cuarto donde lo hallaron muerto.

Los cadetes dieron la alerta a la policía que llegó al lugar junto a un forense para determinar las causas de muerte.

Aunque las autoridades aún no han revelado las causas de muerte, todo hace indicar que fue un infarto cardiaco el que le quitó la vida a don Ronaldo Calderón Carmona.

