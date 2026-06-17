Capturan a motociclista con más de 18 libras de marihuana en Quilalí

Como resultado de los planes de enfrentamiento al crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional logró la captura del sujeto Andy Ernesto Díaz Salgado, de 22 años, a quien se le incautaron 18 libras con 14 onzas de marihuana en el departamento de Nueva Segovia.

Capturado Andy Ernesto Díaz Salgado, de 22 años

El quiebre de droga se registró a las 9:40 de la mañana del lunes 15 de junio, en un retén policial ubicado en la vía pública de la comarca Panalí, perteneciente al municipio de Quilalí.

En ese punto, las fuerzas del orden público perfilaron e interceptaron una motocicleta marca Raybar, color negro, la cual era conducida por el detenido Díaz Salgado.

Al realizar la inspección correspondiente, los agentes descubrieron que el sujeto transportaba un saco con 10 paquetes dobles que contenían las más 18 libras de marihuana.

Tanto el detenido como las evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el inicio de su proceso judicial.

