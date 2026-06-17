Panamá expulsa a 24 nicaragüense por delitos y situación irregular

El Servicio Nacional de Migración de Panamá coordinó un vuelo de retorno hacia Nicaragua para un total de 24 ciudadanos pinoleros, como parte de la aplicación de los controles y medidas migratorias vigentes en la nación canalera.

Panamá expulsa 8 nicaragüenses por delitos graves

Del grupo total, las autoridades panameñas hicieron efectiva la expulsión de ocho personas debido a la comisión de delitos graves.

Entre las causas señaladas destacan casos vinculados al tráfico ilícito de migrantes, delitos relacionados con drogas y otras conductas tipificadas como amenazas a la seguridad colectiva.

Asimismo, los 16 nicaragüenses restantes fueron deportados tras ser detectados en condición migratoria irregular dentro del territorio panameño, violentando las leyes de estancia de ese país.

El operativo de traslado aéreo se ejecutó de manera directa desde las instalaciones del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Ciudad de Panamá, con destino a la República de Nicaragua.

