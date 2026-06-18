Trío de falsos clientes roba cuantiosa suma de dinero a comerciante de ropa en Jinotega

Tres sujetos que se hicieron pasar por clientes, entre ellos una mujer, cometieron un cuantioso robo de dinero en un negocio de prendas de vestir, propiedad de la ciudadana Saray Cruz, de 33 años, en el barrio 20 de mayo, de la ciudad de Jinotega.

La afectada dijo que mientras ella mostraba la mercadería a dos de los sujetos, el tercero aprovechó para sustraer de una caja la suma de 350 dólares y 13 mil córdobas en billetes de diferentes denominaciones, correspondientes a las ventas del día.

La víctima interpuso la denuncia formal ante la delegación policial, que ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para dar con la identidad y captura de los autores del delito.

Por otra parte, como resultado de los planes de vigilancia y patrullaje en la vía pública, los agentes del orden público lograron la captura del sujeto Eddy Antonio Zelaya Rugama, de 26 años, en el barrio Camilo Ortega de la ciudad de Jinotega.

Al momento de su detención, las fuerzas policiales le ocuparon la cantidad de 18 gramos de cocaína, la cual se encontraba comercializando en el sector.

El detenido fue puesto tras las rejas y será remitido junto a las evidencias ante las autoridades competentes para enfrentar el debido proceso judicial por el delito de tráfico de estupefacientes.