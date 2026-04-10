Hombre fallece tras ser golpeado con un trozo de madera en San José de Bocay, Jinotega

Un conflicto personal cobró la vida del ciudadano José Ronald Cardenal Chavarría, de 38 años, en la comarca Agua Zarca Arriba, ubicada en el municipio de San José de Bocay, Jinotega.

El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, donde se originó una fuerte discusión entre Cardenal Chavarría y una mujer de identidad desconocida.

Durante el altercado, intervino el ciudadano Noel López, de 31 años, quien presuntamente tomó un pedazo de madera y golpeó fuertemente a la víctima en la zona del cuello.

Tras el impacto, José Ronald cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra la tierra, lo que le provocó un trauma craneal severo.

Según el reporte, el hombre también presentaba golpes en el tórax y falleció casi de forma instantánea en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la zona para realizar las investigaciones correspondientes, determinar el motivo de la discusión y capturar al presunto autor de este homicidio.