Encuentran sin vida dentro de río a poblador de San Miguelito

El ciudadano Juan Pablo Jiménez, de 37 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy domingo, en el río El Congo, a su paso por la comunidad Los Ángeles, ubicada en San Miguelito, Río San Juan.

Nuestro corresponsal en la zona, José Duarte, informó que Juan Pablo fue reportado como desaparecido es sábado por sus familiares.

La policía de Río San Juan amplía las investigaciones del caso para esclarecer las causas exactas del deceso de Juan Jiménez.

