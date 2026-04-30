Atrapan a sujeto que mató a enemigo con una piocha en Siuna

La Policía Nacional informó este jueves la captura de Dolman Adonis Olivas Castro, de 26 años, por el crimen de José Eddy Rivera López, de 22 años, ocurrido en Siuna, Triángulo Minero, la tarde del domingo 12 de abril.

Capturan asesino Siuna: Dolman Olivas mató con piocha a joven

El cuerpo fue examinado por el médico forense del Triángulo Minero quien determinó como causa de muerte shock hipovolémico provocado por heridas ocasionadas con objeto contundente.

La policía investigó que Dolman Olivas discutió ebrio por rencillas personales con José Eddy Rivera, y luego lo agredió con una piocha, ocasionándole lesiones que provocaron su muerte.

Luego de cometer el crimen, el delincuente huyó del lugar y fue detenido el lunes 27 de abril en la comunidad El Sajino, en el municipio de Siuna.

Al momento del arresto, la Policía le incautó a Dolman la piocha usada para cometer el crimen.

El preso Dolman Olivas fue remitido a las autoridades competentes junto a la piocha que evidencia del hecho criminal.