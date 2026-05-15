Choque entre microbús y camioneta deja daños materiales en Managua

Tremendo susto se llevó José Luis Altamirano de 38 años, luego que el microbús placa M 230-172 que conducía terminará volcado a un lado de la vía, tras ser impactado por una camioneta conducida por una extranjera.

El accidente de tránsito se registró la noche de este jueves, en la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua.

“Yo me dirigía a traer un queso en el barrio Hugo Chávez, circulaba en mi vía, en mi preferencia cuando sentí el golpe que nos dejó volcados a un lado de la vía”, dijo don José Luis a Tu Nueva Radio Ya.

Gracias a Dios el accidente no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Las causas del accidente son investigadas por las autoridades policiales.

