Capturan a «La Gárgola» por apuñalar a miembro de la diversidad sexual en barrio El Rodeo

El sujeto identificado preliminarmente como Melvin alias “La Gárgola”, fue puesto tras las rejas, luego de ser capturado en el barrio El Rodeo, Distrito Seis de Managua, luego que anoche apuñalara a una persona de la diversidad sexual que se encontraba afuera de su casa.

Luego de atacar al miembro de la diversidad sexual, la “Gárgola” quien andaba bajo efectos del alcohol y sustancias alucinógenas, intentó también agredir con el mismo cuchillo a la señora Irene Paiz, quien se encontraba a pocos metros a bordo de su motocicleta.

La “Gárgola”, quien es considerado el azote del barrio el Rodeo, pues por su serie de delitos recientemente salió de prisión y luego de la agresión al miembro de la diversidad sexual y a la señora se corrió a su casa a esconderse.

Los pobladores cansados de sus delitos trataron de sacarlo de la casa lo que fue impedido por su apañadora familia, sin embargo al llegar la policía se vieron en la sin remedio de entregarlo.

Los afectados se presentarían a la estación policial a interponer la formal denuncia por intento de homicidio y lesiones graves.

