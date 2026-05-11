Bochinchero termina con un brazo dislocado en la colonia Morazán

Con el brazo izquierdo dislocado resultó anoche Juan Ignacio Ortiz Gutiérrez, de 31 años, luego que se lo torcieran al verse involucrado en un pleito ocurrido en la Colonia Morazán.

Debido a la lesión en el miembro superior izquierdo, fue llevado por un familiar al hospital Antonio Lenin Fonseca.

Mientras que al hospital Manolo Morales fue llevado el joven Lombardo Cruz, de 26 años, al resultar con una herida en el cuero cabelludo al ser agredido en un pleito suscitado en una calle de la Colonia Máximo Jerez.

También fue atendido en este mismo centro asistencial José Angel Torres, de 31 años, al sufrir golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo al caer de su motocicleta en el barrio Carlos Fonseca.

