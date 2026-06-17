Nicaragüense es encontrado sin vida al fondo de quebrada en Honduras

El compatriota Amado Ferrera Blandón, de 42 años, fue hallado sin vida en una quebrada localizada en la comunidad de Sancalí, en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, en Honduras.

Amado Ferrera Blandón, de 42 años

Ferrera Blandón era habitante del sector 3 en la comunidad Peñas Blancas, en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.

Según conocidos, el pinolero emigró a territorio hondureño hace tres meses con el objetivo de encontrar empleo.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento permanecen bajo investigación, aunque sus familiares sospechan que pudo hacer mano criminal.

Las autoridades policiales de Honduras no han brindado un informe oficial que esclarezca el deceso, por lo que el caso se maneja bajo condiciones extrañas.

Se espera que en las próximas horas se realice la entrega del cuerpo a sus familiares para su repatriación y posterior sepelio en su tierra natal.