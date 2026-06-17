Poblador resulta lesionado al caer de muro en Parque Central de Jinotepe

El ciudadano Isaac Montalván Medrano, de 43 años, fue trasladado a las salas de emergencia del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, Carazo, tras sufrir una caída de aproximadamente dos metros de altura.

Parque Central de Jinotepe

El incidente ocurrió en el Parque Central de Jinotepe, donde Montalván se encontraba ingiriendo licor en compañía de otras personas.

Según los informes, de pronto se originó una discusión entre el grupo, lo que provocó que el ciudadano fuera empujado, perdiendo el equilibrio y cayendo de espaldas desde un muro de la plaza.

A causa del impacto, el afectado presentó un hematoma en la región frontal, además de golpes y escoriaciones en diversas partes del cuerpo.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos se presentaron de inmediato al lugar del hecho para brindar los primeros auxilios y trasladar al paciente al centro asistencial, donde recibió atención médica oportuna.

