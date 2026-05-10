Accidente en Rosita deja dos heridos graves tras choque contra muro

El exceso de alcohol y la velocidad terminaron en tragedia la mañana de este domingo, cuando dos motorizados perdieron el control y se estrellaron violentamente contra una valla metálica y un muro en la salida de Rosita hacia Bonanza.

Rosita: motorizados ebrios se estrellan, uno grave

Los hombres, quienes viajaban en aparente estado de ebriedad, salieron catapultados hacia el pavimento tras el brutal impacto. Testigos en la zona alertaron de inmediato a las autoridades al ver a los dos ciudadanos tendidos con heridas de consideración.

Uno de los lesionados fue identificado como Francisco Pérez. Según informaron sus propios familiares, Francisco ingresó al hospital de Rosita con signos vitales estables, pero con una impresionante herida de 10 centímetros en el rostro y la rodilla izquierda seriamente afectada.

Peor suerte corrió su acompañante, quien no portaba documentos y permanece como desconocido. El hombre se debate entre la vida y la muerte; debido a su alto grado etílico, los médicos indicaron que su estado neurológico presenta un deterioro severo y no han podido estabilizarlo para una valoración completa.

Agentes policiales se presentaron al lugar para realizar el peritaje del accidente, el cual apunta preliminarmente a la conducción bajo los efectos del alcohol como la causa principal del suceso. El vehículo liviano quedó con daños totales tras el doble impacto.

Se espera que en las próximas horas el acompañante de Pérez logre ser identificado por algún pariente, mientras el personal médico del hospital local lucha por salvarle la vida y determinar el alcance de los daños cerebrales sufridos.