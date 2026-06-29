La Policía Nacional de Nicaragua asestó un nuevo golpe al narcotráfico y al crimen organizado tras incautar 57 kilogramos de cocaína en un operativo realizado en el municipio de Tipitapa.

Detenidos: Samir Edgardo Suárez González y Junior Humberto Mejía Calderón

El hecho ocurrió la tarde del sábado 27 de junio de 2026, a las 5:30 p.m., durante un retén policial instalado en la comunidad Los Zambranos, kilómetro 22 de la carretera Tipitapa-Masaya.

En ese punto, agentes policiales perfilaron la camioneta Toyota Hilux, placa M4527-18, conducida por Samir Edgardo Suárez González, de 22 años, quien viajaba junto a Junior Humberto Mejía Calderón, de 18 años.

Según el informe oficial, al recibir la señal de alto, los ocupantes del vehículo desobedecieron la orden y abrieron fuego contra los agentes. Ante la agresión, los oficiales actuaron en legítima defensa y dispararon a las llantas de la camioneta para detener su fuga.

Policía Nacional incauta 57 kilos de cocaína en Tipitapa

Tras detener el vehículo, las autoridades capturaron a ambos sujetos y realizaron una inspección, encontrando dos mochilas que contenían 51 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva. Especialistas de la Policía Nacional practicaron la prueba de campo, confirmando que se trataba de cocaína con un peso total de 57 kilogramos.

Además de la droga y la camioneta, las autoridades decomisaron un revólver calibre 38, presuntamente utilizado por los detenidos para atacar a los oficiales. Tanto los capturados como las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

