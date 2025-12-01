Gobierno envía cálidas felicitaciones a Laos por su 50 aniversario de la República

El Gobierno sandinista envió un mensaje con cálidas y fraternas felicitaciones a la República Democrática Popular Lao con motivo de la conmemoración de su 50º Aniversario de la Proclamación de la República.

El comunicado fue dirigido al Excelentísimo Señor Thongloun Sisoulith, Presidente de Laos, y firmado por los Copresidentes Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

Nicaragua destacó que este Quincuagésimo Aniversario constituye una ocasión de gran trascendencia histórica que celebra medio siglo de Independencia, Soberanía y Autodeterminación.

El país centroamericano celebró los «notables logros alcanzados» por Laos en la edificación de un país próspero, la preservación de su Identidad Cultural y la promoción del bienestar de su gente, principios que ambas naciones comparten.

En esta fecha significativa, Nicaragua reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los Lazos de Amistad, Solidaridad y Cooperación que unen a ambos Pueblos y Gobiernos.

El mensaje concluyó con sinceros deseos de salud personal para el presidente Sisoulith y por la continuidad del Progreso y la Paz en la República Democrática Popular Lao.

