Nicaragua envía felicitaciones a Etiopía en ocasión de su Día Nacional

Los Copresidentes de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, en nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, enviaron un mensaje de felicitación a la República Democrática Federal de Etiopía.

El documento fue dirigido de forma fraterna al Presidente de esa nación africana, Excelencia Taye Atske Selassie, y al Primer Ministro, Excelencia Abiy Ahmed Ali, de cara a la conmemoración de su Día Nacional mañana jueves 28 de mayo.

En la misiva, el Gobierno nicaragüense saludó la historia, dignidad y firme voluntad del pueblo etíope de continuar avanzando firmemente por las sendas de la paz, el desarrollo, la unidad nacional y la prosperidad compartida.

Asimismo, Nicaragua aprovechó la oportunidad para reiterar el profundo aprecio por los lazos históricos de amistad y solidaridad que unen de forma estrecha a ambos pueblos y gobiernos en el plano internacional.

Finalmente, las autoridades nicaragüenses manifestaron su plena disposición de continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación mutua y entendimiento, deseando bienestar y nuevos éxitos para toda la nación de Etiopía.

