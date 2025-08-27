type here...
Buscar
29.7 C
Managua
miércoles, agosto 27, 2025
Parlamentarias

Asamblea Nacional hace mención especial por 58 aniversario de la Gesta Heroica de Pancasán

Por Arlen Hernandez
Lectura: Menos de un minuto(s)

A 58 años de esta gesta en la que cayeron combatiendo contra la genocida guardia somocista, valiosos cuadros del Frente Sandinista, la Asamblea Nacional hizo Mención Especial, reconociendo la valentía de nuestros héroes y mártires.

Asamblea Nacional de Nicaragua
Asamblea Nacional de Nicaragua

El diputado Rubén Gómez, destacó que esta hidalguía, se escribió con sangre, en una de las páginas más memorables de las luchas del Frente Sandinista, contra la dictadura somocista.

La Gesta de Pancasán, tenía el objetivo estratégico, de fortalecer la identidad con el sandinismo y la justeza de la lucha, continuidad del legado del General Augusto C. Sandino, en las montañas de la Segovia.

En esta cayeron en combate: el Comandante Silvio Mayorga, Francisco Moreno, Otto Casco, Fausto García, Oscar Danilo Rosales, Nicolás Sánchez, Carlos Reyna, Ernesto Fernández y Carlos Tinoco, entre otros tantos, que soñaron con la liberación de Nicaragua, de las garras del somocismo.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456