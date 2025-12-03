Asamblea Nacional aprueba Presupuesto de Nicaragua 2026

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2026, el cual prevé sostener la estabilidad macroeconómica de Nicaragua y garantizar la continuidad de los programas sociales que impulsan al pueblo nicaragüense.

El presupuesto contempla ingresos por 171 mil 701 millones 500 mil córdobas y gastos de 166 mil 778 millones 900 mil córdobas, lo que permite mantener un superávit de 4 mil 922 millones 600 mil córdobas, equivalente al 0.6 %.

«Este tipo de superávit, o sea el ahorro, no es cualquier cosa. Te puedo garantizar que, de América Latina, es el único país que ha aprobado presupuestos superavitarios en los últimos cinco años”, dijo el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.

“Este superávit es distinto a otros superávits porque no es un ahorro a costillas de la gente. Nosotros hemos venido acumulando superávit fiscal sin comprometer la restitución de derechos del pueblo nicaragüense”, agregó Gutiérrez, quien es presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

Agregó que “esto es una restitución que no espera para mañana, y cuando nosotros nos comprometemos a hacer un hospital, una escuela, un centro de salud, una carretera, un subsidio, un puerto, un aeropuerto, lo hacemos. Y, aun así, logramos un superávit. Esto sí vale la pena reconocerlo como muy positivo”.

El presupuesto 2026 destaca como eje fundamental la inversión pública en Nicaragua, que alcanzará 60 mil 145 millones 500 mil córdobas para ejecutar 430 proyectos que dinamizarán la economía mediante la creación de empleo, el mejoramiento de carreteras, la ampliación de redes de energía eléctrica y agua potable; así como obras en puertos, aeropuertos, viviendas y espacios comunitarios.

Dentro de este componente se resaltan grandes proyectos como la ampliación del Aeropuerto Internacional Punta Huete; la construcción del Puerto de Bluefields y la Carretera Litoral del Pacífico.

De igual manera, el gasto social es una prioridad, representando el 53.2 % del total del presupuesto; concentrando 57 mil 256 millones 800 mil córdobas en salud y educación, fortaleciendo infraestructura, equipamiento, programas de prevención y atención comunitaria.

Con esta aprobación, se reafirma el respaldo a un presupuesto orientado a la reducción de la pobreza, la inclusión social y el desarrollo productivo; consolidando una hoja de ruta que beneficia directamente a las familias nicaragüenses.

