Asamblea de Nicaragua aprueba reformas para fortalecer la Policía Nacional

Este miércoles los legisladores nicaragüenses, de manera unánime, aprobaron la reforma parcial al artículo 125 de la Constitución Política de la República, y a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, Ley No.872.

Reforma constitucional: nuevos jefes policiales en Nicaragua

Las reformas establecen llamar al director o directora de la Policía Nacional, de ahora en adelante como: Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua.

Faculta a la Copresidencia de la República, nombrar a dos jefes policiales por el periodo de 6 años en la institución, que trabaja 24/7 por la seguridad, la paz y el orden interno.

Esta reforma constitucional aprobada en primera legislatura, también determina que la Copresidencia, nombrará también a los subdirectores y subdirectoras generales y al inspector o inspectora general de las Fuerzas Policiales. Y otorgar los grados de primer comisionado o primera comisionada y a los comisionados y comisionadas generales.

La modificación a la Ley No.872, reafirma que la Copresidencia de la República, es la Jefatura Suprema de nuestras Fuerzas Policiales y podrá prorrogar en el cargo a los jefes policiales, de acuerdo a los intereses de la Nación.

