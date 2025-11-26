Asamblea Nacional elije a 5 nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia

La Asamblea Nacional de Nicaragua eligió por unanimidad a los ciudadanos Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonylin Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino, como magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El doctor Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, destacó que los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos y no presentaron inhabilidades para ser electos en los cargos

La elección se realizó luego de que la Asamblea Nacional aprobó ayer martes la renuncia de los doctores Armengol Cuadra y Virgilio Gurdián a sus cargos como Magistrados, por motivos de jubilación.

Asimismo, fue aceptada la renuncia a su cargo como Magistrado del doctor José Manuel Martínez, quien la presentó por motivos de salud, derivados de padecimientos crónicos que le imposibilitan continuar en sus funciones.

La Asamblea Nacional aprobó el jueves pasado la renuncia al cargo de magistradas del órgano judicial de las compañeras Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin Downs, ambas por motivo de salud.

Tras la elección de hoy miércoles, Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonylin Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino, asumirán los cargos como magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

