Asamblea Nacional aprueba reformas para un sistema de impuestos más justo

La Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Concertación Tributaria para modernizar el cobro del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC).

Con este cambio, el impuesto a productos como bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos se calculará basándose en el precio del distribuidor o mayorista, lo que permite un control más sencillo, evita la evasión y brinda mayor seguridad jurídica al país.

Como beneficio directo para el bolsillo de las familias, la reforma elimina el cobro de este impuesto en productos importados de alto consumo, como fresas, peras, uvas y carne de pavo.

Esta medida busca facilitar el acceso a estos alimentos y está alineada con las estrategias del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para mejorar el bienestar de todos.

Finalmente, se aprobó una adición a la Ley de Autodespacho para fortalecer el comercio exterior.

A partir de ahora, quienes importen productos al país deberán certificar que sus mercancías no provienen de trabajo forzoso.

Con esto, Nicaragua asegura que su comercio sea ético y cumpla con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.

