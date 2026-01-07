Gobierno presentará informe económico en inicio del período legislativo de la Asamblea Nacional

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó que el Gobierno del Pueblo Presidente presentará el informe económico de Nicaragua en el nuevo período legislativo de la Asamblea Nacional que inicia esta semana.

Esta semana se inaugura el periodo legislativo de este año en la Asamblea Nacional y nuestro Gobierno, el Pueblo Presidente, presentará el informe económico que estará a cargo del compañero Ovidio Reyes, presidente de nuestro Banco Central, informó la compañera Rosario.

Destacó que «allí estamos, llenos de la fuerza, del amor, de la fuerza, de la confianza en Dios, de la fe que abunda en nuestro país, llenos del espíritu potente y magnífico, del amor que es certeza de avance, de victoria».

