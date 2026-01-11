19 años de Revolución y del Pueblo Presidente: crecimiento, bienestar y esperanza para un futuro sin regreso al pasado

Discurso del Dr. Gustavo Porras durante la Sesión Apertura XLII de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Discurso del Dr. Porras: 19 años del Pueblo Presidente

Son 19 años, Compañeros y Compañeras, 19 años del Pueblo Presidente, 19 años de haber recibido una nefasta herencia neoliberal, que no podemos olvidar, sólo para reforzar dónde no debemos regresar.

Hace 19 años todos recordamos como nuestros hijos, los hijos de nuestro Pueblo, de ese Pueblo que asumió la Presidencia, eran retirados de las escuelas sino pagaban o no les daban las notas. Todos recordamos como nuestro Pueblo, llegaba a los hospitales ruinosos y salían con un rollo de recetas en las manos sin solución de sus problemas, además con la sensación con la intranquilidad, la inseguridad de que cada córdoba que gastaba en medicina tenía que haber decidido dejar de invertirlo en la comida del día; competía la compra de la comida con la compra de la medicina.

Son 19 años que nos queda para no volver jamás a aquellas terribles 12 horas de apagones, hace 19 años, debemos de recordar los aparatos destruidos que corrían las calles destruidas de nuestra capital, que le llamaban transporte urbano colectivo, ojalá quede como una terrible remembranza que nunca va a volver y que estamos seguros que no va a volver.

¿Cuál es la magia de la Revolución? ¿Cuál es la magia del Frente Sandinista?, ¿Cuál es la magia de los nicaragüenses?, ¿Cuál es la magia del comandante Daniel y la Compañera Rosario, de todos los compañeros que han y hemos trabajado en todo este tiempo? La magia es subordinar todo a los intereses del Pueblo Presidente, esa es la magia.

La magia es sentir las necesidades del Pueblo Presidente, trabajar para el Pueblo, esa es la magia, porque estas maravillosas cifras que nos enseña nuestro hermano Ovidio, que gracias a Dios ha sido una enorme capacidad de trabajo de seguimiento, de conocimiento de la economía, de acciones de una reconstrucción importante; no solo son cifras, como lo dijo claramente, no solo lo decimos, sino que además lo vemos y lo sentimos.

No solo decimos que hay crecimiento económico, que hay estabilidad monetaria, que hay superávit fiscal, que han venido aumentando las exportaciones, la actividad comercial ha aumentado, ha disminuido el desempleo, ha aumentado la ocupación, sino que lo vemos y lo sentimos; lo vemos en las carreteras, en los hospitales, en las escuelas, en los estadios, en los deportes, en esa juventud, lo vemos en todos lados, lo vemos en el internet, en la cobertura de energía; esa es la magia de no solo decirlo, sino también de hacerlo, cada punto de estabilidad monetaria hoy, cada punto de estabilidad inflacionaria, cada punto de crecimiento económico que en los modelos pasados neoliberales significaba: apretar al Pueblo. Hoy significa inversión para nuestro Pueblo, hoy significa Bienestar para nuestro Pueblo, esa es la enorme diferencia.

Por eso es diferente decirlo, ¿cuántas veces no oímos nosotros eso de estabilidad monetaria, de disminuir el déficit fiscal, de buscar superávit?, pero recuerden que eso significaba “apriétense la faja”, eso significaba estrujar al Pueblo, ahora eso que oímos significa Porvenir, significa Bienestar para el Pueblo, significa Salud, Educación, Seguridad.

Pero hermanos nada de eso es posible si no hay Paz, la Paz es necesaria para ese desarrollo económico y para esos impactos sociales que estamos teniendo, ahí hay una relación absolutamente indivisible, entre más crecimiento económico, entre más Bienestar del Pueblo, nos da posibilidades de asegurar la Paz y entre más Paz exista, mayor posibilidad de crecimiento económico y Bienestar del Pueblo; pero todo ello tenemos que estar conscientes que se necesita seguridad, se necesita que estemos alertas, que estemos cuidadosos, que estemos con seguridad preservando la Paz, cuidando la Paz.

Este es una lección permanente que nos da el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, prácticamente todos los días, preservar la Paz, cuidar la Paz, estar alerta, ¿cuántas veces nos ha dicho el Comandante Daniel con un ojo abierto siempre?

Esos cuatro puntos tenemos nosotros que trabajar: Paz, para garantizar la Paz necesitamos Seguridad, para garantizar la Seguridad necesitamos organización y estar alertas y todo eso nos da como resultado: crecimiento económico y mejor porvenir de las familias nicaragüenses; y esto a su vez más Seguridad, más Organización y más Paz; y todo ello solo es posible con la Revolución Sandinista, con la guía del comandante Daniel y la Compañera Rosario y con la Unidad del Pueblo nicaragüense, la Unidad indestructible del Pueblo.

La unidad aquí la vemos reflejada, la unidad con los diferentes partidos políticos en la Junta Directiva, la unidad de todo el Pueblo para sacar adelante y cumplir la directriz central que nos han dado nuestros líderes y que nos da la Revolución, derrotar la pobreza, derrotar la pobreza ese es el objetivo.

Así que hermanos damos por abierta la XLII Legislatura de la Asamblea Nacional

¡Viva Daniel!

¡Viva Rosario!

¡Viva el Frente Sandinista!