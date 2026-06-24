Asamblea Nacional honra memoria de Carlos Fonseca en su 90 aniversario natal

El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, afirmó que el Comandante Carlos Fonseca Amador enseñó a confiar plenamente en el pueblo y a luchar sin escatimar sacrificios para hacer realidad el sueño de una patria libre y un pueblo feliz.

El Dr Gustavo Porras exalta legado de Carlos Fonseca en Waslala

Durante una sesión especial realizada en Boca de Piedra, municipio de Waslala, en conmemoración del 90 aniversario del natalicio del histórico dirigente sandinista, se destacó la vigencia de su pensamiento y su llamado al trabajo constante en favor de las mayorías.

Porras enfatizó que los ideales de Carlos Fonseca demandan compromiso permanente, disciplina y dedicación diaria en defensa del pueblo, señalando que los avances sociales solo pueden alcanzarse mediante el esfuerzo continuo y organizado.

Asimismo, recordó que el líder revolucionario promovió la confianza absoluta en el pueblo nicaragüense y en su capacidad para alcanzar sus aspiraciones. En ese contexto, se destacó que sus ideas, inspiradas en Augusto C. Sandino, continúan vigentes bajo la conducción de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Durante el acto también se resaltó el fortalecimiento del protagonismo ciudadano, destacando que la población es hoy protagonista de sus propias conquistas y victorias, como parte de un proceso de empoderamiento y restitución de derechos.

Finalmente, el titular de la Asamblea Nacional destacó los avances alcanzados en Waslala y Boca de Piedra, entre ellos la construcción de carreteras, la ampliación del servicio de energía eléctrica, la instalación de luminarias y el acceso a servicios de salud mediante ferias integrales y el Hospital Departamental Fidel Ventura, garantizando una mejor atención para las familias de la región.