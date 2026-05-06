Asamblea Nacional honra el 173 aniversario del Pueblo Ulwa

En reconocimiento al pueblo Ulwa, una de las etnias de la Costa Caribe Nicaragüense, se realizó una sesión especial en la Asamblea Nacional, en saludo al 173 aniversario de ésta expresión ancestral, desde su cosmovisión, partiendo desde sus comidas, danzas, medicinas y creencias.

Asamblea Nacional rinde homenaje al pueblo Ulwa 173 años

Bertha Lewis, diputada del parlamento nacional, dijo “rendimos homenaje al pueblo Ulwa, una de las comunidades originarias que enriquecen la identidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de nuestra nación”.

El pueblo Ulwa, se refleja la resistencia de una lengua y tradiciones que han sobrevivido por siglos, especialmente en la comunidad de Karawala, en la Costa Caribe Sur.

En el año 1853, siete familias indígenas en búsqueda de mejores condiciones de vida y huyendo de conflictos y desplazamientos, se asentaron en estas tierras fértiles, dando origen a una comunidad que hasta hoy representa resistencia, identidad y continuidad cultural en el Caribe Sur de nuestro país.

