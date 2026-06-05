Asamblea Nacional condena ataque contra residencia de estudiantes en Lugansk

La Asamblea Nacional de Nicaragua condenó el ataque ocurrido el pasado 22 de mayo contra una residencia estudiantil y un centro educativo en la ciudad de Starobelsk, en la República Popular de Lugansk, donde murieron 21 jóvenes, y llamó a la comunidad internacional a rechazar toda acción dirigida contra la población civil.

Pleneario de la Asamblea Nacional de Nicaragua

Durante la sesión plenaria, los diputados respaldaron un pronunciamiento en solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo ruso, al considerar que el hecho constituye un crimen de lesa humanidad.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Arling Alonso, leyó el pronunciamiento y señaló que el ataque se dirigió contra instalaciones educativas y una residencia estudiantil, donde se encontraban menores y jóvenes.

“El ataque contra un objetivo civil pacífico, durante la noche, cuando los estudiantes que allí residían dormían plácidamente, revela el carácter deliberado de las acciones de los instigadores y ejecutores de este crimen atroz imprescriptible”, expresó Alonso.

La legisladora afirmó que la Asamblea Nacional mantuvo una posición clara y firme en respaldo a los llamados realizados por la Duma Estatal y el Consejo de Rusia, además de sostener comunicación permanente con autoridades del país euroasiático.

Alonso reiteró que el Parlamento nicaragüense rechaza los actos que atentan contra la vida de la población civil.

“Esta Asamblea Nacional, ante este acontecimiento, una vez más se pronuncia en rechazo y en condena a todos estos actos que atentan contra la vida y que correctamente son catalogados como actos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.

El coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Edwin Castro, también repudió el ataque y afirmó que no debe tratarse como un episodio más dentro del conflicto.

“Estos crímenes deben ser condenados por todo el mundo, por todas las organizaciones internacionales parlamentarias. No podemos verlo como un suceso más”, expresó el legislador.

Castro sostuvo que las víctimas eran jóvenes que buscaban estudiar y llevar adelante su vida, por lo que demandó justicia para los responsables y cómplices del ataque.

“El régimen asesino, fascista, neonazista de Kiev debe ser condenado por toda la humanidad”, manifestó.

El jefe de bancada sandinista también exigió el cese del apoyo militar y logístico al Gobierno ucraniano, al señalar que esas acciones prolongan la violencia.

“Nosotros, desde esta Nicaragua bendita y siempre libre, exigimos que pare el apoyo armamentista y logístico a ese régimen espurio y que la paz impere sobre la faz de la tierra”, subrayó Castro.

El Parlamento nicaragüense respaldó además el llamado de legisladores rusos para que los responsables y cómplices del ataque sean llevados ante la justicia.