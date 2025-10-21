Asamblea Nacional aprueba financiamiento para nueva planta eólica en Estelí

Los diputados aprobaron este martes el financiamiento de 57 millones 400 mil dólares, para ejecutar el proyecto de diseño, suministro, construcción y puesta en servicio de la planta de generación de energía eléctrica eólica “La Mesita”, que estará ubicada en el departamento de Estelí.

Con la instalación de este parque eólico serán generados 55.2 megavatios por medio de aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico disponible.

En la iniciativa enviada a la Asamblea Nacional por la Presidencia de la República, se expresa que la ejecución del proyecto se realizará en el municipio de San Nicolás y estará a cargo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).

El Gobierno asegura que el país cuenta con un notable potencial de energía eólica y estima que en tierra pueden producirse 800 megavatios y en alta mar 60 gigavatios.

En el documento se recuerda que, en diciembre de 2022 la capacidad instalada en parques eólicos ascendía a 186.2 megavatios.

Con los recursos se contempla la adquisición de equipamiento y el suministro de 16 aerogeneradores.

Con el financiamiento también se realizarán obras de infraestructura, adecuación de caminos, sistema de conexión eléctrica, entre generadores y edificio de control.

El diputado José Figueroa Aguilar dijo que se trata del quinto proyecto de energía eléctrica que se ejecutará con el apoyo de la República Popular China.

