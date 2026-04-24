Asamblea Nacional aprueba ley que declara 28 de abril Día del Héroe Internacionalista

La Asamblea Nacional aprobó la Ley que declara el 28 de abril “Día del Héroe Internacionalista”, en honor a todas las mujeres y hombres internacionalistas que sembraron Esperanza, Solidaridad, Unidad y Entrega Total a nuestra Nicaragua.

Asamblea Nacional: 28 abril Día del Héroe Internacionalista

La fecha hace referencia al invaluable aporte del hermano norteamericano Benjamín Linder, quien fue asesinado en municipio de El Cuá, Jinotega, el 28 de abril de 1987, inmortalizándose en una eterna primavera de Paz y Bien, por su entrega desinteresada.

Benjamín Linder, forma parte de una grandiosa legión de héroes internacionalistas, quienes constituyen un enorme faro que nos guía entre las mezquindades y egoísmos.

El 28 de abril de cada año, “Día del Héroe Internacionalista”, en todos los municipios se rendirá homenaje a los héroes y heroínas de otras latitudes que brindaron su esfuerzo y su vida en cada localidad.

