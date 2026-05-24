Asamblea Nacional rinde homenaje a Germán Pomares en su 47 aniversario

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por su vicepresidenta, la doctora Arling Alonso, rindió un homenaje oficial este domingo en el municipio de El Viejo, Chinandega, al Comandante Germán Pomares Ordóñez, “El Danto”, al conmemorarse el 47 aniversario de su paso a la inmortalidad.

Homenaje a «El Danto» en El Viejo

Durante la ceremonia, los parlamentarios nicaragüenses recordaron las principales acciones del jefe guerrillero, quien articuló la ofensiva militar decisiva en el norte del país.

Las autoridades legislativas colocaron ofrendas florales en el mausoleo de “El Danto”, acompañadas por mandos municipales, diputados de las bancadas de León y Chinandega, y la militancia.

Asimismo, la comitiva depositó flores en el monumento de la compañera Nidia Espinales, militante histórica cuyo nombre identifica hoy a un barrio, un puesto de salud y una comisaría de la mujer en la zona.

La trayectoria militar de «El Danto»

El tributo sirvió para repasar la hoja de servicio de Germán Pomares, quien el 27 de diciembre de 1974 integró el Comando “Juan José Quezada” en la operación “Diciembre Victorioso”, la cual asaltó la residencia de José María Castillo. En junio de 1976, el jefe militar organizó la retaguardia estratégica en Costa Rica, dando origen al Frente Norte “Carlos Fonseca”.

Pomares asumió la preparación táctica de las fuerzas que ejecutaron los ataques de octubre de 1977. Para cumplir con estos planes, ingresó de forma clandestina a Ocotal junto a los combatientes Carlos Suárez, Heriberto Rodríguez y Carlos Manuel Jarquín con el fin de estudiar los puntos ciegos y las condiciones del cuartel de la Guardia Nacional.

Ofensiva en el norte y mando guerrillero

Bajo su liderazgo, el Frente Norte atacó las posiciones enemigas en Las Manos el 12 de octubre de 1977, avanzando luego sobre los poblados de Mozonte y San Fernando. La ofensiva se extendió en los meses siguientes hacia las haciendas El Volcán, Mi Ilusión y El Amparo, además del poblado de Santa Clara y la zona de Las Camelias, en Nueva Segovia.

Tras ser capturado y encarcelado temporalmente en Honduras en marzo de 1978 junto a Ulises Tapia y Alvarito Hernández, Pomares fue deportado a Panamá. En ese país participó, en enero de 1979, en la histórica reunión conocida como “el Congresito”, donde recibió el nombramiento oficial como jefe político y militar del Frente Norte.