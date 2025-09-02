type here...
martes, septiembre 2, 2025
Parlamentarias

Asamblea Nacional de Nicaragua respalda iniciativa de Gobernanza Global de China

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

La Asamblea Nacional de Nicaragua emitió una declaración oficial en la que manifiesta su respaldo total a la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG), propuesta por el presidente de China, Xi Jinping.

La iniciativa fue presentada durante la Reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai Plus (OCS Plus) el 1º de septiembre de 2025.

La declaración de la Asamblea Nacional califica la Iniciativa para la Gobernanza Global como un «aporte trascendental» para enfrentar los desafíos de la humanidad, promoviendo el multilateralismo, la paz, la justicia y el respeto a la soberanía de los pueblos.

El parlamento nicaragüense reconoció la relevancia histórica de esta propuesta, especialmente al coincidir con el 80 aniversario de la victoria contra el fascismo y la fundación de la ONU, lo que reafirma los principios del Derecho Internacional.

La Asamblea Nacional valoró positivamente los cinco ejes de la iniciativa: la igualdad soberana de los Estados, el respeto al Derecho Internacional, el multilateralismo, el enfoque centrado en los pueblos y la adopción de acciones concretas.

En su comunicado, la Asamblea condenó cualquier intento de hegemonismo, unilateralismo e imposición de normas que atenten contra la paz y la cooperación.

Igualmente, exhortó a los parlamentos y gobiernos del mundo a respaldar la Iniciativa para la Gobernanza Global, reconociéndola como un marco para un orden mundial más justo, equitativo y multipolar.

Finalmente, reafirmó el compromiso de Nicaragua de fortalecer la cooperación con China y los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai Plus.

