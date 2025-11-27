Asamblea Nacional juramenta a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

La mañana de este jueves fueron juramentados los nuevos cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quedando todos en sus cargos de manera inmediata.

Los nuevos magistrados son: Ana Julia Guido Ochoa, Octavio Ernesto Rothschuh Andino, Shura Bonylin Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo y Octavio Ernesto Rodríguez Mejía.

La ceremonia de juramentación estuvo a cargo de la junta directiva del Parlamento, que aprovechó para felicitar a los magistrados por su compromiso con el cumplimiento de la ley y la administración de justicia en el país.

Durante la elección realizada ayer miércoles, el doctor Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, destacó que todos ellos reúnen los requisitos para ocupar esos cargos.

La elección se realizó luego de que la Asamblea Nacional aprobó la renuncia a sus cargos como magistrados, de los doctores Armengol Cuadra y Virgilio Gurdián, por motivos de jubilación.

Asimismo, fue aceptada la renuncia a su cargo como magistrado del doctor José Manuel Martínez, quien la presentó por motivos de salud, derivados de padecimientos crónicos que le imposibilitan continuar en sus funciones.

La Asamblea Nacional también aprobó el jueves pasado la renuncia al cargo de magistradas del órgano judicial de las compañeras Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin Downs, ambas por motivo de salud.