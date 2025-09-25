Policía Nacional de Nicaragua se prepara para celebrar su 46 aniversario de fundación

El Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa informó que 2,200 agentes participan en los ensayos para el desfile que se realizará el viernes, en conmemoración del 46 aniversario de la Policía Nacional.

El acto central de la celebración será este jueves 25 de septiembre, donde la institución reafirmará su compromiso con la Revolución Popular Sandinista.

“Estamos llevando a cabo los ejercicios tanto para el acto principal del jueves como para el desfile del viernes, demostrando el compromiso permanente de la Policía Nacional con los logros y conquistas alcanzados”, agregó Sáenz Ulloa, subdirector de la Policía.

Además, destacó que la Policía Nacional continúa fortaleciéndose día a día para garantizar la paz, estabilidad y seguridad en Nicaragua. “Estos esfuerzos consolidan a la institución del orden público, asegurando la protección del pueblo nicaragüense”, concluyó.

