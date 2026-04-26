Rayo mata a joven mientras amamantaba a su bebé en Matagalpa

La joven Eymi Mendoza, de 18 años, murió víctima de la descarga de un rayo, mientras amamantaba a su bebe en la comunidad el Carrizo, en el municipio de San Ramon, departamento de Matagalpa.

Según reportes de cazadores de noticias, la joven estaba dando el pecho a su tierno cuando un rayo le cayó cerquita, y la onda expansiva hizo que el bebe saliera expulsado a varios metros de distancia.

La joven quedo muerta en el sitio, mientras que su tierno resultó con severas lesiones y fue llevado al centro asistencial de la zona, en donde afortunadamente se recupera de salud.

Supuestamente, en el hecho otro menor de edad sufrió quemaduras por la descarga eléctrica del rayo. La policía de San Ramon, Matagalpa, ya investiga lo sucedido.

