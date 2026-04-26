Capturan a ex pareja de mujer hallada sin vida en Telica, León

El sujeto Francisco José Ríos Duarte, de 30 años, fue capturado como principal sospechoso del crimen de su expareja Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años, quien fue hallada muerta en unos matorrales de Telica, León.

Maricela Gertrudis fue reportada como desaparecida a inicios de abril, y su cuerpo fue hallado el pasado el pasado viernes en el sector conocido como la Pedrera Los Garrucha, en León.

El informe preliminar de Medicina Legal revela que Maricela Gertrudis fue estrangulada.

Como motivo del crimen la policía maneja la negativa de Maricela Gertrudis a retomar la relación sentimental con el detenido Francisco José Ríos Duarte.

La policía de León continua con el proceso investigativo sobre la muerte de Maricela Gertrudis Duarte García, quien dejo 2 hijos en la orfandad.

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