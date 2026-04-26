Joven se ahoga al realizar clavado en zona honda de Laguna de Apoyo
Wilmer Antonio Sánchez Dávila, de 28 años, pereció ahogado hoy domingo en la Laguna de Apoyo, en Masaya.
Testigos dijeron que Wilmer llegó en compañía de amistades y se puso a ingerir licor en el balneario.
Cuando estaba muy tomado realizó un clavado en una parte honda del sector conocido como La cancha, y no salió más a flote.
Veraneantes que estaban en el punto al darse cuenta de la emergencia recuperaron su cuerpo.
Sánchez Dávila era originario del Valle La Laguna a donde fue trasladado su cuerpo para ser velado y sepultado por familiares.