Joven se ahoga al realizar clavado en zona honda de Laguna de Apoyo

Wilmer Antonio Sánchez Dávila, de 28 años, pereció ahogado hoy domingo en la Laguna de Apoyo, en Masaya.

Ahogado en Laguna de Apoyo: Joven perece tras clavado ebrio

Testigos dijeron que Wilmer llegó en compañía de amistades y se puso a ingerir licor en el balneario.

Cuando estaba muy tomado realizó un clavado en una parte honda del sector conocido como La cancha, y no salió más a flote.

Veraneantes que estaban en el punto al darse cuenta de la emergencia recuperaron su cuerpo.

Sánchez Dávila era originario del Valle La Laguna a donde fue trasladado su cuerpo para ser velado y sepultado por familiares.

