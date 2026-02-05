MINSA llevará servicios de saluda a más de 144 mil familias de Nicaragua
En la semana comprendida del 9 al 14 de febrero, el Ministerio de Salud brindará atención médica general y especializada a 144 mil 559 familias de todo el país.
El MINSA detalló que las atenciones médicas serán llevadas a 2 mil 392 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,430 ferias de salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación se desarrollarán 74 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.